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В Одесской области разгорелся сепаратистский скандал вокруг учителя (фото, видео)

12:53, 12 сентября 2019
Общество
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Учителя уволили / Скриншот

Учителя трудового обучения Граденицкой школы в Одесской области Николая Ласницу уволили за то, что он в запрещенной в Украине соцсети высказывался в поддержку России.

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Об этом на Facebook-странице сообщил общественный активист Демьян Ганул. 

"Учитель в запрещенной социальной сети постил сообщения антиукраинского характера. Начиная с главаря "ДНР" Захарченко и заканчивая тем, что Одесса – это Россия, в сопровождении запрещенной георгиевской ленты... Учителя уволили из школы, ведь недопустимо, чтобы человек с такими взглядами работал в сфере образования", – говорится в его сообщении.

Также активист обнародовал видео, в котором учитель утверждает, что он поддерживает Украину. "Я ничему этому плохому детей не учу", – уверяет педагог.

Ранее в сети сообщили, что в Харьковском институте танковых войск преподает ярый сторонник "русского мира", полковник запаса Геннадий Бондарев.

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Теги: #учитель#увольнение#Одесская областьпогода в Одессе