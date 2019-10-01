Ужасные условия и большие поборы: журналисты раскрыли "подводные камни" обучения в детской академии искусств (видео)

Журналисты посчитали, что за прошлый год Киевская академия из госбюджета получила почти 57 миллионов гривень. Всего в школе обучается 250 учащихся.

Сумма, которую должны дополнительно платить родители детей, учащихся в Киевской детской академии искусств, составляет 17 тысяч гривень в год. При этом в школе

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

«Хорошие учителя, они не поддаются (на коррупцию - УНИАН). Они просто учат всех, кого должны учить. А есть такие, которые кому-то объясняют, а кому-то нет. Выбирают того, кого им сказали. И не занимаются. А те, кто подписал договоры, с ними занимаются отдельно», - рассказывает ученица академии Ксения Збышко.

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Договор – это дополнительный взнос, который легализует поборы в учебном заведении. Сумма составляет 17 тысяч гривень в год. Именно поэтому дети, родители которых не могут заплатить такие деньги, теряют вдохновение на творчество.

Ректор академии, народная артистка Украины Ольга Бенч в поборах не видит проблем. По ее словам, это плата за дополнительные уроки.

Журналисты посчитали, что за прошлый год академия из госбюджета получила почти 57 миллионов гривень. Всего в школе обучается 250 детей. Получается 19 тысяч гривень на каждого ребенка в месяц. Академия занимает первое место в столице по размеру финансирования. Однако реальность совсем другая.

«Обеды за собственные средства, темные коридоры и ужасные кабинеты, отсутствие спортплощадки», - рассказывает корреспондент.

При этом зарплата самого директора академии, согласно ее финансовой декларации, составляет более 60 тысяч гривень в месяц.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября в видеообращении в Facebook Зеленский заявил, что запускает «самый масштабный» челендж.

Он предложил украинцам жить по закону, платить налоги и сообщать о коррупции на горячую линию НАБУ.

«Если от вас требуют взятку, предлагают «откат» или любую другую коррупционную схему: пожалуйста, не молчите, не нужно писать в соцсетях «все пропало», «те – такие же как те», «Зеленский понаставил своих рєшал», нет. Обращайтесь на горячую линию НАБУ– 0 800 503 200. Звоните и сообщайте, а правоохранительные органы будут реагировать и наказывать», - сказал президент.