Общественный совет НАБУ о новом челендже Зеленского: бюро не расследует все коррупционные преступления

СОК пояснил, что из-за ошибочной информации о полномочиях бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не подследственны этому органу.

Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро подчеркивает, что бюро не расследует все коррупционные преступления.

Об этом говорится в заявлении СОК НАБУ.

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"23 сентября на Facebook-странице президента Украины Владимира Зеленского был размещен видеопризыв звонить на горячую линию НАБУ по поводу всех видов коррупции. Совет общественного контроля НАБУ подчеркивает: Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует все коррупционные преступления. Детективы бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, которые совершены высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и представляют угрозу национальной безопасности", - подчеркивается в заявлении.

СОК пояснил, что из-за ошибочной информации о полномочиях бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не подследственны этому органу.

"Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам президента. А значит, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственны... Призываем президента разъяснить сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться в Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины", - отметили в СОК.

Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский запустил «самый масштабный» челлендж: предлагает украинцам жить по закону, платить налоги и сообщать о коррупции на горячую линию в Национальное антикоррупционное бюро.

Зеленский обратился к гражданам Украины: «Если от вас требуют взятку? Предлагают «откат» или любую другую коррупционную схему? Пожалуйста, не молчите, не нужно писать в соцсетях «все пропало», «эти - такие же как те», «Зеленский понаставил своих решал», нет. Обращайтесь на горячую линию НАБУ – 0 800 503 200. Звоните и сообщайте, а правоохранительные органы будут реагировать и наказывать».