Зеленский призвал украинцев начать решительную борьбу с коррупцией и объявил новый флэшмоб (видео)

Зеленский напомнил, что часто призвал украинцев принять участие в флэшмобах и сейчас пришло время «для самого масштабного».

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев начать решительную борьбу с коррупцией в любых ее проявлениях.

Соответствующее видеообращение к гражданам Украины размещено на официальных страницах президента в соцсетях.

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Зеленский напомнил, что часто призывал украинцев принять участие в флэшмобах и сейчас пришло время «для самого масштабного».

"Настало время для самого масштабного челленджа... Для этого нужно только одно – жить по закону. Путь к успеху – это дорога с двусторонним движением. Мы как власть будем работать честно, но нам необходимо и ваше движение навстречу. Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги. Это касается каждого – от олигарха до водителя такси. Мы не сможем преодолеть коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза или становиться соучастником распила государственных средств".

"Если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему – не молчите. Не нужно писать в соцсетях "все пропало, эти такие же как те, Зеленский понаставил своих рєшал". Нет. Вот телефон – это горячая линия НАБУ – звоните и сообщайте. Давайте докажем сами себе, что украинцы могут жить по-другому, жить честно и по закону", - подчеркнул президент.

Отныне каждый гражданин может сообщить о подозрении относительно незаконной деятельности, позвонив на горячую линию НАБУ по номеру 0 800 503 200.

Президент добавил, что Европа начинается не с границы, а с окурка, который летит в помойку, с пристегнутого ремня безопасности, из оплаченных комуслуг и налогов, и из ответа "Нет!", когда вашей фирме предлагают на тендере "нагнуть" государство.

Зеленский призвал украинцев, ежедневно "маленькими шагами идти навстречу новой ментальности" и добавил, что начинает с себя, подписывая закон об импичменте.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Верховная Рада приняла закон законопроект "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" (№ 1012).

23 сентября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон об импичменте.