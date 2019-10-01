Без мелких копеек и с обязательным светом для авто: как изменится жизнь украинцев с 1 октября (видео)

Новые законы в Украине вступают в силу с 1 октября. С этого дня выводятся из оборота некоторые монеты, вводится новая купюра, украинцы обязуются ездить за пределами города с включенными фарами, а также начнется осенний призыв юношей на срочную службу.

С 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек полностью выводятся из обращения. Также планируется вывод монет номиналом 25 копеек, если они попадут в банк, возвращаться в обращение не будут.

1 октября стартует монетизация льгот на оплату коммунальных услуг. Безналичные средства получат все льготники в автоматическом режиме. Чтобы получить "живые" деньги, нужно будет подать заявление в органы соцзащиты.

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С октября в Украине планируют полностью запретить госорганам обмениваться бумажными документами. Нововведение поможет не только сохранить экологию, но и иметь более мобильный доступ к документации.

С 1 октября все автомобили за городом должны ездить с включенными фарами независимо от видимости и времени суток. Если водитель не будет придерживаться этой нормы, его могут оштрафовать на 425 гривен.

С 1 октября в Украине начнется осенний призыв юношей на срочную службу. Парни от 20 до 27 лет будут служить в течение 18 месяцев, а призывники, которые получили высшее образование - ровно год.