Ветеран АТО объяснил, почему не стоит отказываться от призыва срочников в условиях войны

Ветеран АТО пояснил, что призывники составляют важный мобилизационный резерв – т.наз. "оперативный резерв первой очереди".

В условиях войны Украине нельзя полностью отказываться от призыва на срочную службу и переходить на контрактную армию.

Такое мнение высказал ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай, передает «Обозреватель». "Сейчас это абсолютно популистская и вредная идея для Украины. Потому что мы – воюющая страна", – заявил он.

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Гай объяснил, что призывники составляют важный мобилизационный резерв – т.наз. "оперативный резерв первой очереди".

Кроме молодежи, в этот резерв входят участники боевых действий, однако многие из них находятся уже на грани мобилизационного возраста.

"Срочная служба дает возможность хранить наш стратегический мобилизационный резерв. Как в Израиле, как в Южной Корее. Страны с высоким уровнем достатка и технологий, которые постоянно живут под угрозой войны, не отказываются от обязательной службы", – подчеркнул ветеран АТО.

Кроме того, напомнил Гай, в Вооруженных силах Украины большая "текучка" кадров из-за недостаточно высоких зарплат и огромной нагрузки на военнослужащих.

"Зарплата сейчас для контрактной армии слишком мала. Намного лучше, чем была – это прорыв – но ее нужно еще поднимать. Соответственно, большая текучка, большая нехватка людей", – уточнил он.

По его мнению, зарплат контрактникам как в странах НАТО, даже в Польше, Украина пока не может себе позволить.

"Поэтому отказ от призыва – это была бы стратегическая ошибка. Мы просто на ближайшие 5-10 лет лишаем себя большого количества молодых людей, которые умеют держать оружие, получили какие-то элементарные навыки и военно-учетную специальность. И которые в случае расширенной войны могли бы встать в ряды Вооруженных сил", – резюмировал волонтер.