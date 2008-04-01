300 австрийских снарядов пролежали в земле с Первой мировой войны

В Тернопольской области в райцентре Козовая обнаружили склад артиллерийских снарядов времен Первой мировой войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей областного управления МЧС, спасателей вызвали с хлебоприемочного предприятия ПАП “Агропродсервис”, где во время проведения земляных работ ковш выбросил на поверхность четыре снаряда.

Саперы во время контрольной проверки местности на полутораметровой глубине натолкнулись на целый склад боеприпасов. По приблизительным подсчетам, там хранилось около 300 артиллерийских снарядов австрийского производства калибром от 76 мм до 152 мм времен Первой мировой войны.

Пиротехники начали извлечение боеприпасов. Как отметили в областном управлении МЧС, это первая находка такого масштаба в области за последние годы.