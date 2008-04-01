Меджлис возмущен появлением в Симферополе ксенофобских надписей

20:53, 01 апреля 2008
Общество
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...и напоминает об ответственности прессы

В Симферополе сегодня были обнаружены надписи, содержание которых носит оскорбительный по отношению к крымским татарам характер, заявляет Меджлис крымскотатарского народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса, надписи выявлены в разных районах Симферополя, все они нанесены красной краской и по смыслу практически идентичны.

В Меджлисе считают надписи «открытым проявлением ксенофобии».

Меджлис также отмечает, что оскорбительные надписи появились в Симферополе вскоре после провокационной публикации в одной из крымских газет.

 

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