Меджлис возмущен появлением в Симферополе ксенофобских надписей

В Симферополе сегодня были обнаружены надписи, содержание которых носит оскорбительный по отношению к крымским татарам характер, заявляет Меджлис крымскотатарского народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса, надписи выявлены в разных районах Симферополя, все они нанесены красной краской и по смыслу практически идентичны.

В Меджлисе считают надписи «открытым проявлением ксенофобии».

Меджлис также отмечает, что оскорбительные надписи появились в Симферополе вскоре после провокационной публикации в одной из крымских газет.