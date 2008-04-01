Меджлис возмущен появлением в Симферополе ксенофобских надписей
20:53, 01 апреля 2008Общество
895 0
...и напоминает об ответственности прессы
В Симферополе сегодня были обнаружены надписи, содержание которых носит оскорбительный по отношению к крымским татарам характер, заявляет Меджлис крымскотатарского народа.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса, надписи выявлены в разных районах Симферополя, все они нанесены красной краской и по смыслу практически идентичны.
В Меджлисе считают надписи «открытым проявлением ксенофобии».
Меджлис также отмечает, что оскорбительные надписи появились в Симферополе вскоре после провокационной публикации в одной из крымских газет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter