Украина предлагает свои самолеты в Латинской Америке

Официальная делегация Украины во главе с первым заместителем министра промышленной политики Виталием НЕМИЛОСТИВЫМ принимает участие в очередном международном авиакосмическом салоне «ФИДАЭ», который 31 марта начал работу в городе Сантьяго (Чили).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в работе салона принимают участие представители АНТК имени А.Антонова, ГК «Укрспецэкспорт», ряда авиаремонтных предприятий и спецэкспортеров.

Программой пребывания делегации в чилийской столице, кроме презентации на украинском стенде отечественного авиакосмического потенциала, предусмотрены ряд переговоров и встреч с руководством оборонных ведомств и специализированных компаний Аргентины, Бразилии, Чили, Уругвая, Парагвая и Перу, представителями Министерства экономического развития мексиканского штата Коауила, во время которых будут обсуждаться перспективы реализации конкретных национальных и региональных проектов с привлечением украинских авиационных технологий.

Кроме того, делегация Украины проведет рабочую встречу с руководством ряда чилийских компаний, которые входят в состав Чилийско-Украинской торгово-промышленной палаты.

*** Международный авиакосмический салон «ФИДАЭ» является одним из важнейших специализированных выставочных мероприятий в Латинской Америке, который проходит каждые два года при участии ведущих мировых производителей и заказчиков авиационной и космической техники.