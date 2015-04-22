В Киеве в Бабьем яру  неизвестные облили бензином и подожгли храм УПЦ МП

В Шевченковском районе Киева сегодня, в 4 утра, на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" неизвестные подожгли храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость» Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

Как сообщает Центр информации УПЦ МП со ссылкой на настоятеля храма протоиеря Сергея Темника, злоумышленники облили одну из деревянных стен бензином и подожгли ее. В результате пожара стена храма прогорела насквозь.

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“Охранник почувствовал резкий запах гари. Возгорание было большим. Для того, чтобы потушить пожар понадобились два огнетушителя. На место происшествия прибыли cледственнная группа и сотрудники МЧС. Это уже третья кощунственная попытка уничтожить храм. До этого кто-то дважды бросал «коктейли Молотова», но очаги возгорания были небольшими. В этот раз злоумышленники, похоже, действовали иначе - залили между досками стены бензин и подожгли”, - рассказал настоятель.

По словам отца Сергия, пожар был большим и дым был заметен далеко от места происшествия.

"Как и в прошлый раз возле храма были оставлены вещественные доказательства. Правоохранители уже занимаются расследованием. Размер материального ущерба устанавливается”, - сообщил протоиерей Темник.

Настоятель храма просит всех, от кого это зависит, защитить храмовое сооружение и общину от нападений.

«В прошлый раз злоумышленники зафиксировали поджог храма на видео – момент, когда они бросали бутылки с зажигательной смесью. Этот видеоролик поджигатели разместили в интеренете. Тогда стало понятно, что это спланированная акция и попытки уничтожить храм будут предприниматься вновь», - заключил настоятель храма УПЦ МП.

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Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2014 года в 04.00 бутылкой с зажигательной смесью был подожжен храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость» УПЦ МП на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Пожар вовремя заметили и ликвидировали.

26 января 2015 года в 04.00 произошла очередная попытка поджога храма. Злоумышленники бросили шесть бутылок зажигательной смеси, три из которых не сработали. В резудльтате происшествия была повреждена алтарная часть храма.