Во Львове за два дня в новую патрульную полицию зарегистрировались две тысячи кандидатов

Во Львове с 20 апреля в новую патрульную полицию зарегистрировалось 2 тысячи кандидатов.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

«Мы планируем принять на службу в полицию восемьсот человек. Это должны быть граждане в возрасте от 21 до 35 лет, образование и служба в армии значения не имеют. Эти люди должны быть не судимыми, морально устойчивыми, здоровыми, должны иметь физическую подготовку. После этого тесты, далее мы проверим их по базе МВД и направим на обучение», - сказал заместитель начальника главного управления МВД Украины во Львовской области Сергей Зюбаненко.

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Он отметил, что обучение будет интенсивным и будет включать правовую подготовку будущих полицейских, а также психологическую и физическую подготовку. Далее - экзамены.

«Как показывает опыт города Киева, практически все, кто был допущен к обучению, сдали экзамены. Но и те, кто их не сдал, все равно остаются в резерве и по мере необходимости, мы будем обращаться к этим гражданам с предложением служить в полиции», - отметил Зюбаненко.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля начался набор кандидатов на обучение в создаваемые подразделения патрульной службы городов Львова и Одессы. Конкурсный набор продлится до 13 мая 2015 года.