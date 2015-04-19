В Одессе начался набор сотрудников в новую патрульную полицию

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, набор кандидатов продлится до 13 мая.

Читайте такжеПервый этап создания патрульной службы вышел на завершающую стадию

В эту структуру принимают мужчин и женщин в возрасте 21-35 лет, с законченным высшим или средним образованием. Также обязательные условия – наличие водительского удостоверения категории «В» и отсутствие судимости.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков представил в Одессе 10 апреляновый концепт безопасности города, включающий в себя создание новой патрульной полиции. Предполагается, что патрульная полиция начнет работать в Одессе в конце августа.