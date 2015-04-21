Аваков: убийство журналиста Сухобока раскрыто, дела по Бузине и Калашникову на личном контроле

Об этом он сообщил на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. По словам министра, все материалы по делу об убийстве Сергея Сухобока направлены в суд.

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Кроме того, Арсен Аваков сообщил, что расследование резонансных убийств журналиста Олеся Бузины и бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Калашникова находится под его личным контролем. "Я не хотел бы говорить о деталях, но как только мы сочтем возможным, мы предоставим эту информацию публично", - сказал Арсен Аваков.

Напомним, журналист Сергей Сухобок умер в ночь на 13 апреля от полученных травм, его нашли окровавленным на улице в Киеве. 16 апреля милиция задержала двух подозреваемых в убийстве журналиста.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 апреля в Киеве был застрелен бывший народный депутат от Партии регионов, один из организаторов антимайдана Олег Калашников. А утром 16 апреля в Киеве двое неизвестных в масках застрелили журналиста Олеся Бузину.