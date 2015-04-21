Аваков: убийство журналиста Сухобока раскрыто, дела по Бузине и Калашникову на личном контроле
Сотрудники МВД раскрыли убийство журналиста Сергея Сухобока. Расследование дел об убийствах Олеся Бузины и Олега Калашникова лично контролирует глава МВД Арсен Аваков.
Об этом он сообщил на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. По словам министра, все материалы по делу об убийстве Сергея Сухобока направлены в суд.
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Кроме того, Арсен Аваков сообщил, что расследование резонансных убийств журналиста Олеся Бузины и бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Калашникова находится под его личным контролем. "Я не хотел бы говорить о деталях, но как только мы сочтем возможным, мы предоставим эту информацию публично", - сказал Арсен Аваков.
Напомним, журналист Сергей Сухобок умер в ночь на 13 апреля от полученных травм, его нашли окровавленным на улице в Киеве. 16 апреля милиция задержала двух подозреваемых в убийстве журналиста.
Как сообщал УНИАН, вечером 15 апреля в Киеве был застрелен бывший народный депутат от Партии регионов, один из организаторов антимайдана Олег Калашников. А утром 16 апреля в Киеве двое неизвестных в масках застрелили журналиста Олеся Бузину.