Убит соучредитель сайта "Обком" - журналист Сергей Сухобок
03:29, 16 апреля 2015Общество
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В ночь с 12 на 13 апреля был убит донецкий журналист Сергей Сухобок.
Убит донецкий журналист Сергей Сухобок / скриншот
Об этом 15 апреля пишет сайт "Обком".
Он был одним из основателей интернет-издания "Обком".
Подробности убийства не сообщаются. Сухобок писал для ряда украинских изданий.
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