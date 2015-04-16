Убит соучредитель сайта "Обком" - журналист Сергей Сухобок

03:29, 16 апреля 2015
Общество
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В ночь с 12 на 13 апреля был убит донецкий журналист Сергей Сухобок.

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Об этом 15 апреля пишет сайт "Обком".

 Он был одним из основателей интернет-издания "Обком".

Подробности убийства не сообщаются. Сухобок писал для ряда украинских изданий.

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