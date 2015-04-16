Убит соучредитель сайта "Обком" - журналист Сергей Сухобок

В ночь с 12 на 13 апреля был убит донецкий журналист Сергей Сухобок.

Об этом 15 апреля пишет сайт "Обком". Он был одним из основателей интернет-издания "Обком". Подробности убийства не сообщаются. Сухобок писал для ряда украинских изданий. Читайте такжеБиография экс-депутата от "Партии регионов" Олега Калашникова

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