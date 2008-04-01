Эксперт: при таких условиях на укрепление гривни можно не рассчитывать...

В ближайшее время на межбанковском валютном рынке не стоит ожидать существенных изменений курса гривни к доллару. Таком мнение УНИАН высказал председатель Наблюдательного совета «Партнер-банка» Алексей САВЧЕНКО.

По его словам, в настоящее время на курс доллара на межбанковском валютном рынке, кроме укрепления курса евро, влияет и избыток долларов, что в конечном итоге и приводит к укреплению гривни по отношению к американской валюте.

«Несмотря на неизменность курса гривни к доллару, установленного НБУ на уровне 5,05 грн./долл., последние несколько дней торги пары гривня-доллар проходили на уровне 4,98/5,010 грн. за 1 долл.», - отметил А.САВЧЕНКО.

По его информации, некоторое время назад торги велись на уровне 4,90/4,95 за 1 долл. А.САВЧЕНКО считает, что одной из причин, которая повлияла на снижение курса доллара, было то, что НАК "Нафтогаз Украины" не приобретал валюту для оплаты импортируемого газа из-за отсутствия соответствующего контракта.

По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе следует ожидать колебания курса на уровне 5 грн./долл. «Несмотря на то, что текущая макроэкономическая статистика США не дает повода ожидать укрепления доллара, в самой Украине мы наблюдаем повышение ставок кредитования и усиление инфляции, что говорит о том, что в таких условиях на существенное укрепление гривни можно не рассчитывать. В таких условиях курсу гривня/доллар только и остается, что крутиться вокруг 5,0 грн./долл. И такая ситуация может длиться достаточно долго», - уверен А.САВЧЕНКО.