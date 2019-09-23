Феномен самолюбования: чем могут быть опасны детские селфи

Передовые технологии развиваются сверхбыстрыми темпами, радикально меняя наш привычный уклад жизни. Сейчас трудно представить свою повседневную рутину без компьютера и смартфона, а деловое и дружеское общение уже давно перекочевало преимущественно в социальные сети.

Люди используют свои личные страницы в соцсетях для быстрой коммуникации, поиска важной информации и нередко ведут их как дневники, в которых рассказывают о важных жизненных событиях и выставляют на всеобщее обозрение сотни так называемых селфи – фотографий самих себя, сделанных с помощью фронтальной камеры на телефоне.

Селфи или, как их еще называют, «себяшки» и «самострелы» - перешли в статус культа и стали неотъемлемой частью нашей жизни,обретя особую популярность среди детей и подростков. Здесь я ем в модном ресторане, тут мы отдыхаем с друзьями в клубе, а сейчас я наслаждаюсь солнцем на побережье Тихого океана: селфи-мания захватила соцсети и буквально управляет детьми, желающими запечатлеть каждое мгновение своей жизни и покрасоваться перед сверстниками.

«Если ребенок или подросток делает бесконечное количество селфи и тщательно их редактирует, это говорит о желании показать себя наилучшим образом, получить одобрение со стороны сверстников в подтверждение того, что он хорош, подтвердить таким образом свою ценность, - поясняет причины популярности этого явления психолог, член Украинского союза психотерапевтов Ольга Иванова. – Встречается даже, что дети удаляют свои фото, которые собирают мало лайков. Это говорит о том, что главным мотивом постинга было получить одобрение. «Мало лайков - значит фото недостаточно хорошее, значит и я недостаточно хорош», - такая цепочка рассуждений встречается среди детей».

Желание ребенка сделать максимально привлекательный снимок нередко перерастает в помешательство, которое приводит к глубоким психологическим травмам. Подростки регулярно сравнивают свои снимки с профессиональными фотографиями знаменитостей, и их неудачи в попытках приблизиться к вымышленному идеалу негативно сказываются на самооценке, приводят к депрессии, а иногда даже суицидальным мыслям.

К примеру, пять лет назад общественность потрясла новость о девятнадцатилетнем британце Дэнни Боумэне, который в погоне за идеальным селфи полгода не выходил из дома, делая по двести снимков подряд. В стремлении сделать идеальный кадр он бросил школу, похудел на тринадцать килограммов и, в итоге, пытался покончить с собой.

«Я часами мог разглядывать фотографии моего кумира — Леонардо ДиКаприо, а после этого фотографировал себя бессчетное количество раз в разнообразных позах, чтобы хоть немного походить на него. Но все, что я чувствовал — что я урод… Я был в непрекращающемся поиске идеального селфи. Когда же я понял, что не смогу его сделать, мне захотелось умереть. Я потерял друзей, здоровье, бросил учебу и почти лишился жизни», - комментировал свое состояние Боумэн, признанный первой жертвой селфи-паранойи.

Однако, помимо глубоких психологических травм, неконтролируемое увлечение селфи может иметь и более прозаичные последствия. Дело в том, что при публикации личных фото в сети подростки зачастую не думают ни о чем, кроме своего внешнего вида и ожидаемой реакции сверстников. А зря, ведь подобное выставление жизни и быта напоказ несет в себе множество скрытых угроз.

Селфи в помощь злоумышленникам

С помощью невинного фото, даже без подписи и комментариев, опытные киберпреступники получают множество информации, которую впоследствии могут использовать в своих целях. К примеру, в погоне за лайками подростки могут «засветить» не только свое лицо, но и квартиру, важные документы, кредитные карты и тому подобное.

Кроме того, если во время выставления фотографии в соцсети на телефоне ребенка включена функция сбора данных о геолокации, он автоматически покажет свое текущее местоположение, что, в сочетании с другими подробностями, может помочь злоумышленникам в преследовании.

«Я не слышал, чтобы в судах звучало: «вор собирал информацию с помощью селфи своей жертвы», но мы понимаем, как действуют преступники. Фотографии с геолокацией позволяют понять, где и как часто бывает человек - это помогает следить за ним. Воры по таким селфи могут узнать, что хозяева квартиры уехали за город или на пикник», - рассказал УНИАН спикер Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.

Во избежание таких негативных последствий IT-специалисты советуют пользователям внимательно следить за приложениями, которые отправляют запрос на использование данных о их текущем местоположении.

Однако, как сообщают эксперты словацкой IT-компании ESET, отключение геолокации тоже не гарантирует абсолютной безопасности. На помощь злоумышленникам могут прийти любые детали на заднем плане детского селфи, например, названия улиц или памятники архитектуры. Потому во время пребывания в отпуске желательно не выставлять на всеобщее обозрение семейные фото, иначе преступники могут воспользоваться этой информацией для ограбления дома.

Помимо рисков физического ограбления жилища, существуют и другие методы воровства в интернете с помощью фото, нередко используемые киберпреступниками.

«Мошенники часто завлекают детей в игры в соцсетях. Были и есть закрытые группы, где дети распределили между собой взрослые роли: кто-то становился президентом, кто-то министром. Чтобы сделать карьеру, надо заплатить. И если ребенок жаловался, что у него нет денег, ему могли подсказать: «сфотографируй папину карточку, мы сами все оплатим», - добавляет Жукович.

Также, по словам правоохранителей, нередки случаи, когда злоумышленники не говорят детям о своих мотивах, а безо всяких объяснений дают ребенку задание найти и сфотографировать кредитную карту с обеих сторон, словно это квест, который необходимо пройти для того, чтобы перейти на следующий уровень игры.

Говоря о негативных последствиях беспорядочного выставления фотографий в социальных сетях, не стоит забывать и про кибербуллинг – травлю в интернете. Любое неудачное фото может стать причиной издевательств над ребенком не только в школе, но и в виртуальном пространстве. А публичные насмешки могут быть разрушительными для детской психики.

Предотвратить и защитить

Вышеперечисленные проблемы – далеко не исчерпывающий перечень последствий, с которыми могут столкнуться семьи подростков, не соблюдающих правила безопасного поведения в социальных сетях.

Нередки случаи, когда в погоне за удачными кадрами подростки взбираются на крышу небоскреба, стают у самого края обрыва, либо совершают любые другие необдуманные поступки, которые, по их мнению, докажут их смелость и восхитят сверстников.

«С каждым годом появляется все больше новостей о том, как подростки падают с крыш домов или умирают от поражения током в погоне за необычными селфи. Родителям важно объяснить своим детям, что ни одна фотография не стоит их жизни, а яркие и красивые фото можно сделать и без угрозы собственному здоровью», - сказал в комментарии УНИАН специалист по кибербезопасности словацкого разработчика антивирусного программного обеспечения ESET Ондрей Кубович.

Потому родителям необходимо с раннего возраста рассказывать своему чаду о возможных последствиях, которые могут иметь их, на первый взгляд, безобидные действия и объяснять, как правильно вести себя в интернете.

По словам Кубовича, родителям нужно дать понять ребенку, что любая информация, которая однажды была размещена в интернете, остается там навсегда. Даже если удалить сообщение или фото из сети, нет гарантии того, что собеседник не успел сохранить копии.

«В интернете ничего не исчезает бесследно и любое непродуманное детское селфи может спустя годы стать причиной отказа в приеме в университет или на работу мечты. Многие работодатели откровенно признают, что прежде чем принять человека на работу, они активно ищут его страницы и фото интернете. Поэтому отрицательный интернет-образ может стать серьезным препятствием для успеха ребенка в будущем», - отмечает Кубович.

Если же ребенок только начинает пользоваться социальными сетями, нужно рассказать и показать, как установить правильные настройки конфиденциальности, и на что нужно обращать внимание при публикации фотографий - это поможет избежать многих проблем в будущем.

Также родителям стоит установить специальные программы, которые позволят отслеживать активность ребенка в интернете.

«Установите надежное приложение с функцией родительского контроля, которое позволит фильтровать и блокировать содержимое, не соответствующее возрасту юного пользователя. Приложение также помогает родителям вести журналы активности, чтобы понять, какой именно контент интересует их детей в интернете», - подчеркнул специалист ESET Кубович.

Но, прежде всего, семья должна стать примером подражания для своих детей, чтобы на собственном примере показывать, как правильно себя вести в виртуальном пространстве. Дети часто во всем копируют поведение своих родителей, поэтому, чтобы научить юных пользователей внимательности и соблюдению правил безопасности при пользовании социальными сетями, прежде всего следует начать с себя.

Надежда Бурбела