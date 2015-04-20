В МВД опровергли гибель троих военных в ДТП под Донецком

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД в области.

«В дежурную часть Красноармейского ГО в 6:20 утра поступило сообщение от медиков скорой помощи о госпитализации двух мужчин 1980 и 1983 года рождения, военнослужащих Вооруженных сил Украины. Потерпевшие попали в ДТП на автодороге Гродовка-Очеретино, в 2 км от города Димитрово», - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пострадавших, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ - 2106», не справился с управлением, съехал на обочину дороги и врезался в дерево.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель начальника управления МВД в Донецкой области Илья Кива, заявил, что трое военных погибли в ДТП, возвращаясь с боевого задания.