Трое военных погибли в ДТП под Донецком - МВД

Как рассказал в эфире телеканала новостей "24" заместитель начальника управления МВД в Донецкой области Илья Кива, военные попали в ДТП, возвращаясь с боевого задания.

"Ребята выполняли боевое задание, это были военные. В селе Гродовка они то ли не справились с управлением, то ли (сейчас мы расследуем) врезались в железобетонный столб и погибли. Сейчас ведется следствие по данному факту", - рассказал Кива.

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Позже в телефонном комментарии он уточнил, что в результате ДТП 3 украинских бойцов погибли, еще 2 находятся в тяжелом состоянии.