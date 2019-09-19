СБУ задержала "волонтерку", которая вошла в доверие военных и передавала данные о ВСУ боевикам

СБУ задержала женщину неподалеку от зоны ООС, когда она пыталась в очередной раз передать информацию боевикам.

Служба безопасности Украины задержала жительницу Луганщины при передаче боевикам данных о Вооруженных силах Украины.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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Как установили оперативники, женщину завербовали еще в 2018 году. С того времени она поддерживала контакты с представителями фейковой контрразведки так называемого "МГБ "ЛНВ".

Информаторка собирала и сообщала террористам сведения о подразделениях Вооруженных Сил Украины, задействованных в зоне ООС, их численности, личном составе, вооружении, дислокации и организации охраны.

Для этого она «искренне» помогала военным в бытовых вопросах, предлагая, в частности, домашние продукты. Собранные информаторкой данные использовались российскими наемниками для планирования военных действий против ВСУ и совершения диверсий на подконтрольной украинской власти территории Луганщины.

СБУ задержала женщину неподалеку от зоны ООС, когда она пыталась в очередной раз передать информацию боевикам.

Ей сообщили о подозрении по ч.1 ст. 258-3 УКУ – содействия деятельности террористической организации. Кроме того, оперативники установили личность мужчины, который завербовал луганчанку. Ему грозит наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 258-3 УКУ.

Как сообщал УНИАН, в Днепре разоблачена и блокирована деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег с местных представителей коммерческих структур, представляясь руководителями подразделений Службы безопасности Украины и полицейскими.