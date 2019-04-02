В Луганской области будут судить соорганизатора незаконного "референдума" 2014 года

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении гражданки Украины, которая участвовала в организации незаконного "референдума" 2014 года в Станично-Луганском районе.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области, обвиняемой инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса ("умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины").

"В ходе досудебного расследования установлено, что в мае 2014 года указанное лицо участвовало в организации на территории поселка Герасимовка Станично-Луганского района проведения незаконного "референдума" по поддержке так называемого "Акта о государственной самостоятельности ЛНР", - говорится в сообщении.

По данным следствия, находясь на так называемом "избирательном участке", расположенном в Доме культуры, женщина получила от неустановленных лиц бюллетени, провела инструктаж о порядке проведения псевдореферендума с "членами комиссии" и передала им бюллетени для голосования.

В день голосования, 11 мая 2014 года, на "председателя избирательной комиссии" возлагались обязанности по координации и контролю за деятельностью так называемого "участка".

Впоследствии женщина лично подписала протокол о результатах проведения так называемого "референдума" и передала их неустановленному лицу для объявления результатов и последующего создания так называемой "Луганской народной республики".

В прокуратуре отметили, что во время досудебного расследования обвиняемая полностью признала свою вину в совершении уголовного преступления, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, поэтому между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве с соглашением о признании виновности направлен в суд.

Санкция ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.