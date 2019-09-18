Транспортный коллапс в Киеве: очереди в метро, перекрыты дороги и пробки (карта, фото)

Больше всего пробок в центре столицы.

В связи с минированием моста Метро, который соединяет два берега столицы, на многих улицах осложнено движение транспорта, частично работает красная ветка подземки. Пробки в городе наблюдаются в центральных районах Киева.

По состоянию на 18.00 движение перекрыто на перекрестке Дарницкой площади и Харьковского шоссе.

Больше всего пробок в районе Липки (перекрыто ул. Грушевского), Шевченковском и Подольском районах.

Кроме того, очевидцы пишут о больших очередях на входе в метро и давке в подземке.

Напомним, вечером 18 сентября неизвестный заблокировал движение на мосту Метро в Киеве и угрожал взорвать его, стреляя в воздух автоматом.

Этого дня аноним сообщил о минировании красной линии столичного метро, которая, в частности, пролегает мостом Метро. Транспорт работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница". Участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" проверяют специалисты.