В Киев каждое утро будут перекрывать въезд грузовикам со стороны Борисполя

Ограничение на въезд будет действовать на постоянной основе.

Въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать каждое утро с 19 сентября с 7:00 до 10:00.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, такое решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

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Обращается внимание, что ограничение на въезд будет действовать на постоянной основе.

Городская власть напоминает, что рост количества пожаров за последний месяц существенно повлиял на воздух в столице. За последний месяц вблизи Киева произошло более 800 пожаров, что почти в 7 раз больше, чем за аналогичный период в июне-июле. Только вчера, 15 сентября, в Киевской области зафиксировано 68 пожаров на общей площади 72,132 га. Спасатели Киева сотрудничают с соответствующими службами области, чтобы совместными усилиями преодолеть пожары.

Отмечается, что по сообщению Украинского гидрометцентра, чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность сохранится в столице до 20 сентября.

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области в результате лобового столкновения трех автомобилей два человека погибли и еще четверо, включая малолетнего ребенка, получили травмы.