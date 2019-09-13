Пожар в "Токио Стар": в Одессе суд арестовал старшего администратора отеля

Сама подозреваемая в ходе заседания утверждала, что пожарная безопасность не входила в ее функциональные обязанности.

Сегодня Киевский районный суд Одессы арестовал старшего администратора отеля «Токио Стар», где при пожаре погибли 9 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно решению суда, Ирине Паровик избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября, альтернатива залога не предусмотрена.

Сама подозреваемая в ходе заседания утверждала, что пожарная безопасность не входила в ее функциональные обязанности. Администратор должна была обеспечивать только порядок и чистоту в помещениях.

Женщина – мать двоих малолетних детей, 2014 и 2017 г. р.

Адвокат Игорь Елуашвили настаивал на избрании меры пресечения в виде личного обязательства, в чем суд отказал.

Защита также предлагала допросить в суде специалиста, который якобы может подтвердить, что оборудование в прачечной, в которой, предположительно произошло возгорание, было исправно. В этом также суд отказал.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар, в результате которого погибли девять человек, еще девятерых госпитализировали.

Среди погибших – 10-летняя жительница Сум и ее мать, гражданка Австралии, жители Днепра, Киева, Одесской области. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших – отравление продуктами горения.

Владелец гостиницы, предприниматель Вадим Черный 20 августа был взят под стражу Киевским районным судом Одессы. 28 августа во время судебного заседания, во время которого рассматривалась апелляция Черного на меру пресечения, представитель прокуратуры заявил, что совладелец гостиницы Сергей Дурач уже покинул Украину. Черный заявил, что Дурач не скрывается за рубежом, а отсутствует в связи с запланированной поездкой и скоро вернется в Украину. Однако 2 сентября стало известно, что прокуратура сообщила о подозрении совладельцу, который от органа досудебного расследования скрывается.

Кроме того, 10 сентября о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, которое повлекло гибель людей (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины), сообщили старшему администратору «Токио Стар». По данным следствия, с 2009 года женщина работала старшим администратором и, как фактический руководитель отеля, подчинялась владельцам помещения, получала от них указания, отчитывалась о работе учреждения.