Украина заняла 37 место в рейтинге самых влиятельных в мире паспортов

Об этом говорится в исследовании финансовой компании Arton Capital, специализирующейся на предоставлении услуг богатым людям в получении нескольких гражданств, передает passportindex.org. «Исследование показывает, какой паспорт позволяет его держателю достичь самой глобальной мобильности на основе того, сколько стран мира они могут посетить без визы», - говорится в материале американского издания CNN Money.

Читайте такжеС апреля данные о детях больше не будут вносить в загранпаспорта родителейСогласно данным Arton Capital, Украина опередила такие страны как Босния и Герцеговина, Никарагуа и Албания. Опережают в этом показатели украинский паспорт - Молдова, Россия и Черногория.

Паспорта США и Великобритания заняли первое место в рейтинге самых влиятельных в мире удостоверяющих личность документов, дающие своим обладателям беспрепятственный доступ к 147 странам.

«Паспорта с самой густонаселенной страной в мире, Китай, предлагают своим обладателям быстрый доступ к 74 странам. Индийским паспортам не так повезло - простой доступ к 59 странам. Российский паспорт обеспечивает 98 вариантов стран», - отмечает CNN.

Рейтинг топ-паспортов: США, Великобритании - 147 стран; Франция, Южная Корея, Германия – 145 стран; Швеция, Италия – 144 страны; Дания, Сингапур, Финляндия, Япония, Люксембург, Нидерланды – 143 страны; Швейцария – 142 страны.

В нижнем списке рейтинга паспортов расположились Конго, Йемен, Центрально-Африканская Республика, Косово с 41 страной; Экваториальная Гвинея, Бутан, Коморские Острова, Бурунди – 40 стран, Сомали, Эритрея – 39 стран; Афганистан, Джибути, Ирак, Эфиопия, Непал – 38 стран; Южный Судан, Соломоновы Острова, Палестина, Сан-Томе и Принсипи, Мьянма – 28 стран.