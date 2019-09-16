В Киеве 19 сентября проведут флешмоб "На велосипеде на работу"

С 8:00 до 10:00 участники мероприятия будут общаться на Майдане Незалежности с утренним кофе, конкурсами и музыкой.

В ближайший четверг, 19 сентября, в Киеве состоится флешмоб «На велосипеде на работу».

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, всех желающих принять участие в мероприятии приглашают заехать перед работой на Майдан Незалежности, где с 8:00 до 10:00 будет всем завтрак с круассанами, фотозоной и конкурсами.

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В частности, будет проведен конкурс Best Corporate Team, в котором определят три наиболее многочисленные корпоративные велоколонны, и конкурс на лучший деловой лук всех участников мероприятия.

Для участия в конкурсах необходимо зарегистрироваться по ссылке https://forms.gle/hmyYQgVKQiGSSoGz7

Также можно присоединиться к волонтерской команде и помочь на финише.

Отмечается, что осенний флешмоб проходит накануне Всемирного дня без авто, который отмечают 22 сентября.

Организатором мероприятия выступила ОО «Ассоциация велосипедистов Киева».

Согласно утвержденной программе акции, в 7:00-07:30 планируется старт колонн из разных районов Киева для тех, кто не хочет ехать в одиночку; 8:00 до 10.00 - встреча всех на Майдане Незалежности, утренний кофе, общение, музыка.