Объехать мир на велосипедах: украинская пара планирует побывать в 22-х странах за 80 дней (видео)

Украинцы уже побывали в Польше, Словакии и Венгрии, впереди еще ряд стран.

Украинская пара путешествует по Европе на велосипедах, прицепив к одному из них солнечные панели. Двадцать две страны влюбленные планируют преодолеть за 80 дней.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеДомой вернулся первый украинец, совершивший кругосветное путешествие (фото, видео)

Спят путешественники в палатке, а готовят еду на плитке, которая питается солнечной энергией. Путешествие разделили на три этапа - первый уже позади. Через неделю стартуют во вторую поездку - должны объехать 16 стран. Сейчас у путешественников отдых в родном Хмельницком.

Передвигаются исключительно на велосипедах со скоростью 15 км/ч, ночуют там, где красивые пейзажи.

7 тыс. км на велосипеде они планируют преодолеть за 80 дней. Их тур начался с Польши, далее Словакия и Венгрия, которые они объехали за 10 дней. Впереди еще 16 государств Европы, на которые запланировано 3 месяца, осенью завершающий этап путешествия Молдова, Румыния и Украина.

Цель поездки – исследовать, как выглядит возобновляемая энергетика в Европе.

Велопутешествие по Европе в разы доступнее, чем по Украине, ведь повсюду проложены зеленые маршруты и можно обходить оживленные трассы. К тому же путешественники знакомятся с украинской диаспорой в каждой стране – написали о путешествии в интернете и получили множество приглашений.