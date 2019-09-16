Газовые камеры отдыхают: украинцы оценили модернизацию вагонов от "Укрзализныци"

Пользователи в соцсетях выражают недовольство качеством ремонта, а также медленными темпами проведения соответствующих работ.

Украинцы активно обсуждают последнюю новость от «Укрзализныци» о «модернизированном плацкартном» вагоне, выражая недовольство как результатами этой модернизации и размером затрат на нее, так и медленными темпами обновления вагонов вообще.

Читайте такжеПодстаканники - все?: украинские поезда хотят лишить главной "изюминки" (фото)Свои комментарии по этому поводу они оставляют под соответствующим постом на Facebook-странице «Укрзализныци».

«Два вагона на всю страну? Вау, ребята, да вы молодцы!», «Хорошо! Но 3 вагона в год... Серьезно?» и «Половина окон заменены на совершенно глухие пакеты, а вентиляция сверху просто наглухо задраена... Это поездка 15 часов ада (газовые камеры концлагерей просто отдыхают)», – пишут пользователи.

А также выражают возмущение условиями в уборных вагонов: «Можно туалеты типа «дырка в полу» поменять заодно с розетками на что-то более характерное 21 веку?».

Свое мнение по поводу этого у себя на странице в соцсети выразил и бывший народный депутат Игорь Мосийчук: «Ремонтируют только по 3 вагона в год. То есть обновление вагонов закончат лет так за 100. 10 миллионов гривен и 3 плацкартных вагонов в год!!! Вдумайтесь какими же это пи*арасами надо быть, чтобы так цинично пиз*ить?!».

Как ранее сообщал УНИАН, «Укрзализныця» показала плацкартный вагон после капитального ремонта.