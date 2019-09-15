"Укрзализныця" показала плацкартный вагон после капитального ремонта (фото)

Из отремонтированных вагонов уже сформировали один поезд в Мариуполь, в октябре планируют запустить еще один.

"Укрзализныця" показала плацкартный вагон после капитального ремонта. Ремонт одного вагона стоит 10,5 млн гривен, это вдвое дешевле, чем покупка нового. Всего у перевозчика около 200 подлежащих ремонту плацкартных вагонов.

Соответствующие фото опубликовала пресс-служба "Укрзализныци".

"После ремонта вагон полностью меняется и выглядит как новый. В частности, меняется интерьер салона вагона, устанавливаются новые современные окна, полочки, оборудования. В купе для удобства пассажира - дополнительные местные светодиодные светильники на каждое место, а верхние полки оборудованы защитным бортиком. Также устанавливаются экологически чистые туалетные комплексы закрытого типа, системы видеонаблюдения, крышная система кондиционирования воздуха. В служебном купе проводника есть пульт управления системами вагона, энергосистема вагона оборудована преобразователем напряжения", - сказано в сообщении.

Такой ремонт позволяет продлить срок эксплуатации вагона на 14 лет. Его стоимость - 10,5 млн гривен - в 2 раза дешевле, чем покупка нового вагона.

Из отремонтированных вагонов уже сформировали один поезд в Мариуполь, в октябре планируют запустить еще один.