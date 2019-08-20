Уличенный в любви к "русскому миру" преподаватель из Харькова прокомментировал скандал

Он рассказал, что якобы всегда учил курсантов тому, что верность присяге – святая обязанность каждого военного, и советовал сменить профессию, если они не готовы ее выполнять.

Полковник запаса, преподаватель Харьковского института танковых войск Геннадий Бондарев, вокруг которого разгорелся скандал из-за якобы его симпатий "русскому миру", заявил о клевете в свой адрес.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. "... Мне не за что оправдываться. Потому что то, в чем меня обвиняют, – неправда", – написал Бондарев.

"Я официально и со всей ответственностью утверждаю, что все обвинения в мой адрес, высказанные в публикации на Facebook, являются клеветой, причин которой я пока не понимаю. Никаких лайков и перепостов в соцсетях публикаций, фото, видео сепаратистского характера я не делал. К указанным перепостам в "Одноклассниках" я тоже не имею отношения, так как не заходил туда с момента выхода Указа президента Украины о закрытии этой соцсети. В Facebook захожу очень редко, потому что никогда не имел ни личного, ни профессионального интереса", – утверждает преподаватель.

Кроме того, он заявил, что дискредитирующие материалы якобы могли появиться на его странице в результате взлома из-за редкой посещаемости.

Ранее в сети сообщили, что в Харьковском институте танковых войск преподает ярый сторонник "русского мира", полковник запаса Геннадий Бондарев.

Судя по постам Бондарева в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники", он имеет устойчивую антиукраинскую позицию, является ярым сторонником "русского мира", аннексии Крыма, увлекается русскими военными и представителями террористических организаций "Л/ДНР".

Кроме того, преподаватель будущих украинских офицеров скорбит по погибшим боевикам и российским оккупантам, поддерживает уничтожение территориальной целостности и посягательство на неприкосновенность Украины.