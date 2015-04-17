Защита на суде хочет выяснить, почему дело Савченко не прекратили, несмотря на ее алиби

Сегодня, 17 апреля, в Басманном районном суде Москвы состоится судебное заседание по рассмотрению жалобы защиты по делу народного депутата от «Батькивщины», члена постоянной делегации Украины в ПАСЕ Надежды Савченко.

Об этом в Twitter сообщил адвокат украинской летчицы Николай Полозов.

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«Сегодня в Басманном суде в 11:00 состоится судебное заседание по рассмотрению жалобы защиты Савченко с участием Надежды», - написал он.

Как отметил на своей странице в Facebook адвокат Илья Новиков, защита планирует выяснить, «почему СК не прекратил дело против Савченко, несмотря на ее алиби и уже признанный статус делегата ПАСЕ».

Как сообщал УНИАН, защита украинской летчицы и народного депутата Савченко подала жалобу в Басманный суд Москвы на отказ Следственного комитета РФ признавать ее иммунитет как члена украинской парламентской делегации в ПАСЕ.

Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

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26 октября 2014 на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

28 января Парламентская ассамблея Совета Европы постановила освободить Савченко в течение 24 часов и вернуть ее в Украину или передать третьей стороне.