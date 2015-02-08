В России отказались прекращать уголовное дело против Савченко

Следственный комитет РФ отказал в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении летчицы и народного депутата Украины Надежды Савченко.

Об этом написал адвокат Савченко Марк Фейгин сообщил в Twitter.

"Помните, мы подавали ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Савченко в СК? Так вот, отказали", - написал он.

Помните, мы подавали ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Савченко в СК? Так вот, отказали pic.twitter.com/4c0tmqlXzg — Mark Feygin (@mark_feygin) 7 Лютий 2015

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

27 октября 2014 года Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей. Летчицу удерживают в московском СИЗО №6.

Читайте такжеСавченко заявила, что готова голодать до смерти: "потеря одного бойца - это не проигранная война"26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада призвала международные организации и межпарламентские ассамблеи способствовать освобождению Савченко и делегировала ее в ПАСЕ.

15 декабря Савченко объявила голодовку. Следователи Следственного комитета Российской Федерации хотят оставить Савченко под стражей до 13 мая.

10 февраля Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продолжении срока содержания Савченко под стражей.