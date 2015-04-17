Если США включатся в переговоры с Россией, Савченко должна стать "предварительным условием" - адвокат

Если США включатся в процесс политических переговоров по Украине с российской стороной, вопрос освобождения Надежды Савченко должен стать предварительным условием этих переговоров.

Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ТСН заявил адвокат Савченко Марк Фейгин.

По его прогнозам, именно при условии освободения Савченко стороны смогут начать более глобальные переговоры.

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"Если США включатся, то Путин будет настаивать на более глобальном масштабе переговоров, не только в отношении Савченко, а "Ялта-2", как принято говорить. "Давайте переделим мир, давайте отдадим Крым мне, Донбасс я вам отдам, НАТО - здесь, это - там", и так далее. Не нужно соглашаться на такой формат, нужны какие-то предварительные условия. И Савченко должна быть таким главным предварительным условием. И ее освобождение. И тогда можно приступить к каким-то более глобальным переговорам", - уверен Фейгин.

Адвокат также убежден, что Савченко - это предпосылка, для того, чтобы Путин совершил действия абсолютно законного формата.

"Все документы, доказывающие ее невиновность, они уже есть. И представление о том, что Савченко не совершала никаких преступлений, и у Кремля, и у его сателлитов, они есть. Нужно заставить Кремль отпустить Савченко для того, чтобы начать переговоры. А не как следствие начала переговоров", - подчеркнул Фейгин.