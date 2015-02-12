Порошенко: достигнута договоренность об освобождении Надежды Савченко

11:55, 12 февраля 2015
Политика
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Петр Порошенко: достигнута договоренность об освобождении летчицы Надежды Савченко

facebook.com/Batkivshchyna

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что достигнута договоренность о скором освобождении украинской военнослужащей Надежды Савченко, передает агентство Reuters.

Как сообщает Коммерсант, ранее 10 февраля Басманный суд Москвы продлил срок ареста гражданке Украины Надежде Савченко до 13 мая. Она обвиняется в пособничестве в убийстве двух российских журналистов под Луганском в июле 2014 года, а также в незаконном пересечении границы России.

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