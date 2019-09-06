Бориспольскому чиновнику, которого в июле выгонял Зеленский, объявили о подозрении в хулиганстве

По данным следствия, Годунок 29 августа в помещении Бориспольского горсовета избил мужчину.

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении в совершении хулиганства секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунку.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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«Сегодня, 6 сентября, прокурором Киевской области сообщено о подозрении секретарю Бориспольского городского совета в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью», - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования установлено, что чиновник 29 августа в помещении Бориспольского городского совета Киевской области подошел к потерпевшему и без какого-либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал наносить многочисленные удары, выражаясь нецензурной бранью в присутствии других лиц.

«После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить. После достижения своей цели, причинив потерпевшему мужчине видимые телесные повреждения, прекратил свои преступные действия и покинул место происшествия», - добавили в прокуратуре.

Таким образом, по данным прокуратуры, установлено наличие достаточных оснований для сообщения секретарю Бориспольского городского совета о подозрении в инкриминируемом преступлении. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 10 июля президент Владимир Зеленский во время встречи с активом Киевской области заставил Годунка выйти из зала. Во время мероприятия Годунок постоянно что-то выкрикивал с места, на что отреагировал президент.

Сначала Зеленский дал ему возможность выступить на встрече и поделиться своим видением решения проблем с функционированием больницы.

После этого Зеленский сказал: "Когда очень много кричат, я всегда прошу найти в интернете что-то о человеке, который очень много кричит. Мне почти 42 года, и я на своем веку видел много людей. Я тут прочитал в газете. Это правда, или нет? Вы – член "Батькивщины", секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч. 3 ст. 142 УПК Украины ("разбой с причинением тяжких телесных повреждений"). Ярослав Николаевич, это Вы?". Годунок ответил: "Да". После этого Зеленский заставил его выйти из помещения, где проходила встреча. "Выйди отсюда! Разбойник ты! Плохо слышишь? Выйдите, пожалуйста, будете на райадминистрации сидеть кричать".