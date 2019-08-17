Суд удовлетворил заявление прокурора об исправлении ошибки в определении суда об избрании меры пресечения Грымчаку

Адвокат Грымчака настаивает, что решение с правильно указанным отчеством Грымчака, которое сегодня приняла судья, не вступило в законную силу.

Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил заявление прокурора об исправлении ошибки в определении суда об избрании меры пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Как сообщает "Громадське", прокуроры отмечают, что Грымчака примут в СИЗО, учитывая сегодняшнее постановление с поправками.

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В то же время, адвокат Грымчака Татьяна Матяш считает, что решение с правильно указанным отчеством Грымчака, которое сегодня приняла судья, не вступило в законную силу.

«Во-первых, наверное, надо подавать снова ходатайство об исправлении ошибки уже в постановлении о рассмотрении ходатайства об исправлении ошибки. Моя фамилия Матяш, а не Мятяш. Кроме того, она не назвала порядок вступления в силу этого постановления. Она этого не указала, это является основанием для подачи жалобы на судью в соответствующие органы. Судья намеренно пошла на нарушение, чтобы направить его (Грымчака - Ред.) В СИЗО», - считает адвокат.

Матяш заявила, что будет подавать апелляционные жалобы на все решения судьи, жалобу в Высшую квалификационную комиссию судьи и Государственное бюро расследований.

Как сообщал УНИАН 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении 480 тысяч долларов взятки.

По данным следствия, в общей сложности задержанные требовали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчак и его помощник были уведомлены о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. «Эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере», - пояснили в НАБУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова назначил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.

При этом в первом постановлении перепутали отчество Грымчака, назвав его Юрием Михайловичем, а не Николаевичем. Кроме того, в постановлении ошибочно указали защитника Грымчака. Адвокатом указали Дмитрия Мельника, а не Татьяну Матяш.