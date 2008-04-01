Киевским медработникам из бюджета выделена крупная сумма

Средства в сумме 104 млн. грн. предусмотрено выделить в текущем году из бюджета Киева на выплату надбавок работникам заведений здравоохранения, подчиненных Главному управлению здравоохранения и медицинского обеспечения.

Об этом идет речь в распоряжении Киевской городской госадминистрации, текст которого размещен на официальном веб-портале столичной власти.

Как отмечается в документе, решение принято, учитывая увеличение нагрузки на работников заведений здравоохранения.

Согласно распоряжению, руководителям заведений здравоохранения Киева рекомендовано установить надбавки и премирование работников отрасли здравоохранения “за высокие достижения, сложность и напряженность в работе, выполнение особо важной работы”.

Размер надбавок и возможного премирования не указывается.

Как сообщал УНИАН, прошлогодним распоряжением КГГА “Об условиях оплаты труда работников заведений здравоохранения г. Киева, подчиненных Главному управлению здравоохранения и медицинского обеспечения” руководителям медзаведений рекомендовалось утвердить размеры надбавок для своих работников, учитывая их достижения в работе, сложность и напряженность в работе, выполнение особо важной работы, предельный размер которых не должен превышать 50% должностного оклада.