Перепись населения откроет шокирующую правду об объемах трудовой миграции – исследование

Полученные реальные данные во время переписи должны стать двигателем для разработки взвешенной миграционной и демографической политики, что крайне необходима государству.

Намерения премьер-министра Украины провести перепись населения может неприятно удивить Кабинет Министров, поскольку на работу заграницу уехали миллионы украинцев.

Об этом идет речь в материале «5 канала», в котором освещается проблематика трудовой миграции.

По последним подсчетам экспертов, только в трудовой миграции участвуют более восьми миллионов украинцев.

«Надо исследовать, в частности, сколько реального населения страны выехало, сколько находится за границей – собственно в этом и есть смысл переписи», – сказал председатель правления центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Полученные реальные данные во время переписи должны стать двигателем для разработки взвешенной миграционной и демографической политики, что крайне необходима государству. Ее должны внедрить новоназначенные чиновники, добавляют эксперты. К тому же, такие специальные инициативы доказали эффективность во многих европейских странах.

«Соседние государства ведут политику не только привлечения гастарбайтеров, но и политику интеграции, ассимиляции. К примеру, Польша делает доступными ставки по ипотеке. Также действуют медицинское страхование, социальные гарантии для семей. То же самое будет делать Германия, Словакия, Чехия», – заявил эксперт программы «Международная и внутренняя политика украинского института будущего» Игорь Тышкевич.