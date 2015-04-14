Украинский кризис: после пуль и снарядов миллион беженцев теперь страдает от бюрократии - The Independent

В статье Франчески Эбел под названием «Украинский кризис: после пуль и снарядов иллион беженцев теперь страдает от бюрократии», опубликованной в британской газете The Independent пишется о том, что Людмила Шабанова говорит, что правительство ее страны забыло о ней. Когда они с мужем бежали от «сущего ада» боев Украины с поддерживаемыми Россией сепаратистами в городе Авдеевка, она проклинала повстанцев и обвиняла Путина в том, что ее город был разрушен.



Теперь, находясь в относительной безопасности в подконтрольном Киеву Святогорске, она ругает украинское правительство за то, что оно не оказывает поддержку ей и ее семье. Сдерживая слезы, она рассказала о том, как ей пришлось покинуть свой дом: «Последнее, что я помню, это чувство, когда снаряд пробил стену дома. Мы жили на верхнем этаже. Все – потолок, крыша, окна – было разрушено».

Шабанова – одна из приблизительно миллиона украинцев, ставших беженцами в собственной стране с тех пор, как в апреле прошлого года начались боевые действия. Некоторые бежали в более безопасные области Украины, в то время как другие обосновались всего в нескольких километрах от поля боя. Травмированные и обнищалые, они практически не получают помощи.

Хотя боевые действия в последние недели стихли, а перемирие все еще технически действует, почти каждый день поступает информация о потерях. Правительство и лидеры повстанцев в последние дни обвиняют друг друга в активизации атак в районе аэропорта в оккупированном повстанцами Донецке.

На территориях, подконтрольных правительству, по словам внутренне перемещенных лиц и гуманитарных работников международных организаций, украинская бюрократия создает препятствия для оказания помощи тем, кто в ней нуждается.

В недавно опубликованном Министерством социальной политики Украины докладе говорится, что правительство предоставляет ежемесячную финансовую помощь перемещенным лицам в размере «884 грн для инвалидов и 442 грн для трудоспособных лиц». Получить помощь имеют право только те, кто ищут убежище на территории, подконтрольной Киеву, и многие вынуждены ждать недели, а то и месяцы, чтобы их заявку рассмотрели.

Елена Гусева, 36-летняя женщина с пятью детьми, показала стопку документов, необходимых для того, чтобы официально зарегистрироваться в качестве внутренне перемещенного лица.

«Мне пришлось ждать одну печать две недели», – сказала она. «Мы все еще ждем, когда будет готово удостоверение. И пока мы его не получим, у нас нет ни денег, ни будущего».

Из-за плохо организованной действующей системы государственной поддержки, переселенцы зависят от местных добровольцев и западных гуманитарных организаций.

В рамках одной из таких инициатив сотни беженцев терпеливо ожидали, пока откроются двери организации, вокруг здания которой выстроилась большая очередь. Антонина Попова расплакалась, когда ей вручили мешки с картофелем и гречкой.

«У меня нет слов, могу только сказать спасибо», – сказала она. «У меня ничего не осталось. У меня нет семьи и нет никого, кто бы мог обо мне позаботиться».

«Врачи без границ» – одна из немногих гуманитарных организаций, которые имеют доступ в области по обе стороны конфликта. Андреас Кутепас, координатор проекта организации в Артемовске, говорит, что удушающая украинская бюрократия замедляет действия «Врачей без границ». Как и другим организациям в этой области, «Врачам без границ» сложно ввозить лекарства и медицинские материалы. На них постоянно оказывается огромное давление.

«Чтобы получить все документы, необходимые для перевозки лекарств с одного места в другое, покупки медикаментов на местах, нужно проходить сложные административные процедуры, которые занимают много времени», – сказал он.

Комментируя ситуацию, министр социальной политики Украины Павел Розенко сказал, что из-за «состояния войны» правительство не может обеспечить всех «отдельным комфортным жильем».

По его словам, правительство делает «все, что в его силах», а денежные пособия и пенсии выплачиваются вынужденным переселенцам «своевременно и в полном объеме».

«Существует множество проблем. Украина находится на грани гуманитарной катастрофы. Нам нужна помощь, но мы и сами делаем многое», – заявил он.