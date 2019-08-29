Сенцова в СИЗО "Лефортово" нет, общественные наблюдатели не знают, где он

Представитель администрации СИЗО заявил членам Общественной наблюдательной комиссии, что Сенцова к ним не доставляли.

Незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО "Лефортово", его местонахождение неизвестно.

Об этом УНИАН после посещения следственного изолятора сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Борис Клин.

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"Сегодня мы посетили СИЗО "Лефортово", в который, как сообщали СМИ, было доставлено Олега Сенцова. Представитель администрации "Лефортово" заявил, что Олега Сенцова к ним не доставляли. Членам ГСК не дали возможности встретиться с другими украинскими гражданами, находящихся в изоляторе, со ссылкой на их заявление, которое они якобы написали, о нежелании встречаться с членами комиссии", - сказал Клин.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, потом его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену Сенцова на главного редактора РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, задержанного по подозрению в государственной измене и ведении подрывной информационной деятельности против Украины.

28 августа Киевский апелляционный суд выпустил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

По данным информированного источника, суд выпустил Вышинского из-за его включения в список на обмен удерживаемыми лицами.

Сегодня, 29 августа, источник сообщил УНИАН, что Сенцов этапирован из колонии в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ РФ) в Москву и находится в СИЗО "Лефортово".

В свою очередь, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз подтвердил, что Сенцова этапировали в Москву. "Да, Олег Сенцов в "Лефортово", - сказал он.