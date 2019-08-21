В «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели пятерых украинских политзаключенных

По словам правозащитника, в изоляторе находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко.

В московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели пятерых украинских политзаключенных.

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева.

По словам правозащитника, в изоляторе находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко.

В свою очередь, об этом правозащитникам сказал начальник отдела режима и охраны Александр Ханов, однако никаких документов члены ОНК не получили. Ранее не было известно, что Сущенко также находится в «Лефортово», а его адвокат Марк Фейгин отказывался комментировать «Медиазоне» информацию о местонахождении подзащитного.

«Про Павла Гриба они почему-то сказали, что его нет. Они прямо по базе не проверяли, это просто сотрудник (Ханов), который нас сопровождал, сказал, что этого не помнит и что его, скорее всего, нет», - добавил Еникеев.

Он рассазал, что когда члены ОНК в дежурной части начали расспрашивать про украинцев, им ответили, что те отказались с кем-либо общаться. Затем тюремщики сказали, что в СИЗО произошла авария с водопроводом и предложили прийти в другой день.

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Как сообщал УНАН, ранее 21 августа корреспондент «Новой газеты» Виктория Ивлева, выступающая в поддержку украинских политзаключенных и против аннексии Крыма написала в Facebook, что в московском СИЗО «Лефортово» приняли передачи активистов для украинских политзаключенных Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.

Она подчеркнула, что не заявляет о том, что Панова, Сизоновича и Сущенко содержат в «Лефортово», но предполагает, что принятие сотрудниками СИЗО передачи для указанных заключенных свидетельствует об этом.

Накануне, 20 августа, активистка Ивлева рассказала, что в «Лефортово» у нее приняли передачи для Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

Адвокаты украинцев отказались это комментировать.