Очередной "гумконвой" РФ с так называемой помощью для Донбасса выехал из Подмосковья

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС.

"В 06:00 мск грузовые автомобили с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей вышли из Ногинского спасательного центра МЧС в Ростовскую область", - сказал собеседник агентства.

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Отмечается, что это только часть машин, которые войдут в состав очередной колонны, она будет формироваться в Донском спасательном центре в Ростовской области.

"Здесь к машинам из Ногинска присоединятся автомобили из других регионов. После того, как колонна будет сформирована, она отправится на Донбасс", - сообщили в НЦУКС.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" является лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

2 апреля границу пересек 23-й "гумконвой" из 120 автомобилей. Основную массу груза якобы составляли необходимые для весенней посевной кампании семена, средства защиты растений, а также продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и строительные материалы.

6 апреля глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил об отправке 16 апреля очередного "гуманитарного конвоя" на оккупированный Донбасс.