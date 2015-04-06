Россия планирует 16 апреля отправить на Донбасс очередной "гумконвой"

Глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил об отправке 16 апреля очередного «гуманитарного конвоя» на оккупированный Донбасс.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на селекторном совещании в Москве.

«16 апреля мы отправляем очередную колонну с гуманитарным грузом. Необходимо уточнить состав груза по потребности, чтобы максимально быстро завершить в пострадавших регионах восстановительные работы. Энергетика, водоснабжение, все социальные институты должны работать», - сказал Пучков.

По его словам, необходимо организовать взаимодействие с «коллегами» на территории Украины, а также Красного креста, ОБСЕ и других служб.

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Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

23-й так называемый «гумконвой» из России в составе 124 автомобилей прибыл 2 апреля на временно оккупированную территорию востока Украины через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».

Шесть грузовиков перевозили опасные гербициды. Также в колонне были автомобили с грузом негуманитарного характера: три машины - с пенообразователем и одна - с металлоконструкциями.

В МИД Украины отмечают, что несмотря на неоднократные протесты украинской стороны, Россия продолжает практику вторжения в Украину «контрабандных конвоев», грубо нарушая при этом международное право и украинские законы.