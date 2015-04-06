Россия планирует 16 апреля отправить на Донбасс очередной "гумконвой"
Об этом сообщил глава МЧС РФ.
Глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил об отправке 16 апреля очередного «гуманитарного конвоя» на оккупированный Донбасс.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на селекторном совещании в Москве.
«16 апреля мы отправляем очередную колонну с гуманитарным грузом. Необходимо уточнить состав груза по потребности, чтобы максимально быстро завершить в пострадавших регионах восстановительные работы. Энергетика, водоснабжение, все социальные институты должны работать», - сказал Пучков.
По его словам, необходимо организовать взаимодействие с «коллегами» на территории Украины, а также Красного креста, ОБСЕ и других служб.
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Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.
В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.
23-й так называемый «гумконвой» из России в составе 124 автомобилей прибыл 2 апреля на временно оккупированную территорию востока Украины через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».
Шесть грузовиков перевозили опасные гербициды. Также в колонне были автомобили с грузом негуманитарного характера: три машины - с пенообразователем и одна - с металлоконструкциями.
В МИД Украины отмечают, что несмотря на неоднократные протесты украинской стороны, Россия продолжает практику вторжения в Украину «контрабандных конвоев», грубо нарушая при этом международное право и украинские законы.