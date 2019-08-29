Обвал дома в Дрогобыче: полиция задержала двух работников коммунального предприятия

Правоохранители открыли производство по статьям об умышленном уничтожении объектов ЖКУ, злоупотреблении властью и служебной халатности.

В Дрогобыче правоохранители задержали двух работников коммунального предприятия в рамках производства об обвале жилого дома. В результате обвала погибли по меньшей мере восемь человек.

Читайте такжеПосле трагедии в Дрогобыче Зеленский захотел провести аудит всех жилых домов

Как сообщается на сайте ГУ нацполиции во Львовской области, задержанные – 57-летний мужчина и 60-летняя женщина, местные жители.

Отмечается, что по факту обвала дома в Дрогобыче открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на 28 августа произошло обрушение в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области. Сейчас из-под обломков извлечены тела восьми погибших.

Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел вследствие взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной. В компании «Львовгаз» также опровергли, что взрыв газа мог стать причиной обвала многоэтажки.

В Дрогобыче 29 и 30 августа объявлены днями траура. Президент Украины Владимир Зеленский после трагедии в Дрогобыче заявил о необходимости провести аудит всех жилых домов в стране.