В Киеве презентуют вывезенную во время немецкой оккупации картину XVII века из коллекции Ханенко

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, картина была в коллекции Музея Ханенко. Ее возвращают в музейный фонд этого заведения благодаря поисковой работе сотрудников музея и поддержке МБФ «Фонд Александра Фельдмана».

В сообщении отмечается, что впервые в истории независимой Украины общественный фонд возвращает в государственный музей часть культурного достояния нации.

Читайте такжеКартина Пуленбурга «Аркадский пейзаж» возвращена в Украину и будет передана музею ХаненкоПроизведение «Аркадский пейзаж» является уникальным для украинских музеев образцом италинизма - новаторского для XVII века течения голландской живописи. Он качественно дополнял ханенковскую коллекцию картин северной школы и был одним из самых интересных произведений довоенной экспозиции музея.

В КГГА обращают внимание, что в годы Второй мировой войны в той или иной степени пострадали все музеи Украины. Музейные коллекции были разграблены или уничтожены. Только Музей Ханенко потерял около 25 тысяч экспонатов. Поиск и возвращение утраченных ценностей начались сразу после войны и продолжаются до сегодня.

Презентация картины состоится в 15.00 по адресу: ул. Терещенковская, 15.