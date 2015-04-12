Православные и греко-католики во всем мире празднуют Пасху (фоторепортаж)

"Христос воскрес!", а в ответ "Воистину воскрес!" - звучит сегодня по всему миру. Православные христиане и греко-католики встречают главный праздник церковного года - Пасху.

Это переходящий праздник, его дата каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю. В этом году он выпал на 12 апреля. Первую Пасху праздновали древние иудеи за 1500 лет до Рождества Христова в знак избавления еврейского народа от египетского рабства. Само слово "пасха" по-древнееврейски означает "исход", "избавление". Новозаветная, христианская Пасха была установлена апостолами вскоре после крестной смерти и Воскресения Иисуса Христа, и обрела новый смысл.

По преданию, Пасха знаменует победу добра над злом, жизни над смертью. День Светлого Христова Воскресения – как "праздников праздник и торжество из торжеств" получил еще название Великий день или сокращенно Велик день. 40-дневный пост, который предшествует Пасхе, тоже называется Великим.

Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной. Слово "страсти" на церковнославянском означает "испытания и страдания". Поэтому Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Великая (Страстная) пятница — самый скорбный день церковного года. В этот день вспоминается суд над Иисусом Христом, его избиение и поругание, казнь и смерть через распятие. Весь вечер Великого Четверга и в Страстную Пятницу в домах православных христиан пекут куличи, делают творожную пасху и красят яйца. После утренней службы в Великую субботу их освящают.

Читайте такжеПасхальные видеопоздравления главы УПЦ МП Онуфрия и УПЦ КП ФиларетаПасхальное яйцо символизирует появление новой жизни, а его цвет, преимущественно красный, напоминает о крови, пролитой на кресте Иисусом. Обычай дарить на Пасху крашеные яйца появился в первом веке от Рождества Христова.

В Великую Субботу происходит одно из главных чудес православной церкви: схождение Благодатного огня. Это чудо происходит каждый год накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме Воскресения. Вчера в этом храме традиционно собрались тысячи людей, чтобы первыми увидеть Благодатный огонь.

Считается, что в тот год, когда не сойдет Благодатный огонь, мир постигнет катастрофа. В ночь с субботы на воскресенье во всех православных храмах мира служатся торжественные пасхальные богослужения. Верующие собираются на ночную службу, чтобы первые минуты Светлого Воскресения встретить в церкви, пасхальным поздравлением передавая друг другу благую весть. Празднуется Пасха в течение 40 дней - ровно столько, сколько пробыл на земле Иисус после воскрешения. Но главной считается следующая неделя.

В так называемую Светлую Седмицу или, как ее еще называют, Звонильную неделю, Царские врата алтарей открыты во всех церквях, а во многих храмах любой желающий сможет подняться на колокольню и позвонить в честь праздника Христова Воскресения.

Напомним, в прошлом году Пасха совпала по дате и у католиков, и у православных - праздновали ее 20 апреля.

По материалам: ТСН.ua