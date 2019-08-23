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В Киевской области водитель маршрутки оскандалился из-за УБД

11:26, 23 августа 2019
Общество
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Водитель не захотел первым пускать участника боевых действий / newsroom.kh.ua

В Белой Церкви Киевской области водитель маршрутки отказался первым запускать в пустое транспортное средство участника боевых действий, посчитав это плохой приметой.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан. "Приметы Белой Церкви. Новая фишка у маршрутчиков, по УБД везет, но попросил подождать, пока кто-то первый зайдет в салон. После вопросов и удивления почему, был немного озадачен. Говорит, что плохая примета, если льготник первый зайдет, день будет неприбыльный", – рассказал он.

В комментариях под постом украинцы возмутились ситуацией и рассказали, что они тоже оказывались в таком же положении.

Ранее в столице водитель маршрутки отказался перевозить ветерана АТО, не пояснив даже причину.

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Теги: #маршрутка#водительпогода в Киеве