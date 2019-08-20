В Киеве водитель маршрутки оскорбил ветерана АТО (фото)

Также боец АТО показал фото номера маршрутки.

В столице водитель маршрутки отказался перевозить ветерана АТО, не пояснив даже причину.

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Об этом в Facebook рассказал бывший военный Сергей Викарчук.По его словам, инцидент произошел в 742-й маршрутке.

"Я разыскиваю руководство перевозчиков 742 маршрута. Время 14:40. "Академгородок" остановка. Я показал лишь удостоверение участника боевых действий. Жду извинений от перевозчика и водителя за "вояку или служаку" и "за*бали или за*бись". На вопрос, какие проблемы – мороз, взять деньги тоже отказался", – рассказал Викарчук.

Ранее в сети были восхищены поступком водителя маршрутки "Бердичев — Киев", который отказался брать деньги с военного.