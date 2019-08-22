ГПУ заключила соглашение с фигурантом дела Гандзюк, но не показывает его отцу погибшей

Суть соглашения не разглашается. По словам прокурора, дело в отношении Павловского было перенесено в Одессу в связи с его проживанием там.

Генеральная прокуратура Украины подтвердила заключение соглашения с фигурантом дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорем Павловским.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в здании Приморского райсуда Одессы журналистам сообщила прокурор Генеральной прокуратуры Виктория Калита.

Она подтвердила, что с обвиняемым заключено соглашение, которое и должно быть рассмотрено в суде, однако говорить о его сути отказалась, отметив, что содержание документа озвучат в судебном заседании. Как уточнила прокурор, обвиняемый сотрудничает со следствием и дал показания.

По ее словам, Верховный суд изменил подсудность дела в связи с соответствующим ходатайством. В частности, Павловский перенес хирургическую операцию, после которой проживает в Одессе.

Калита отметила, что ранее он проходил по делу как один из организаторов покушения, однако сейчас его обвиняют по другой статье Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 396 (укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления) УК Украины.

В суд также прибыли отец убитой активистки Виктор Гандзюк, его адвокат Ольга Веретильник и ряд представителей одесских общественных организаций.

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Веретильник сообщила, что Виктор Гандзюк не является официальным потерпевшим по делу, которое передано в Одессу. В связи с этим, у них нет возможности ознакомиться с документами, в частности, с текстом соглашения с прокуратурой Павловского.

"Мы будем настаивать на том, чтобы нас признали потерпевшей стороной", – сказала она, добавив, что завтра в Шевченковском суде Киева должно состояться заседание по другому уголовному производству по убийству активистки, на которое должен появиться Павловский.

Защитник выразила надежду, что в Киеве фигурант появится, и ситуация в определенной мере прояснится.

В свою очередь, Виктор Гандзюк предположил, что имеет место умышленное затягивание процесса.

"Они надеются, что со временем на заседание перестанут приходить журналисты и активисты, а потом тайно все решат...", – сказал отец активистки.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк было задержано шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд объявил им приговоры. Организатора исполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

19 июня отец убитой активистки на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо, в котором попросил президента Владимира Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения "Кто заказал Катя Гандзюк?". Зеленский ответил на письмо и согласился встретиться.

29 июля отец Гандзюк сообщил журналистам о обнадеживающей встрече с президентом: "У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом, думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает".

На прошлое заседание в Приморский райсуд Одессы не явились Павловский, его адвокат и прокурор. Сегодня, 22 августа, не появились Павловский и его адвокат. Заседание перенесено на 3 октября.