Поддержка гражданами вступления Украины в НАТО с 2012 года выросла почти на 30% - опрос

Эксперты отмечают, что радикальные изменения произошли в этом вопросе в 2014 году.

Поддержка гражданами вступления Украины в НАТО возросла с 13% в 2012 году до 41% в 2019 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные общенационального исследования общественного мнения населения Украины, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года, были обнародованы сегодня на брифинге в Киеве.

Социологи отмечают, что в отношении к НАТО радикальные изменения произошли в 2014 году.

«Если в апреле 2012 года только 13% граждан видели во вступлении в НАТО лучший вариант безопасности, причем 31% украинцев отдавали предпочтение военному союзу с Россией и странами СНГ и еще 31% - внеблоковому статусу, то после 2014 года общественное мнение радикально изменилось. В последующие годы вступление в НАТО поддерживали 40-46% граждан, военный союз с Россией и другими странами СНГ - 5-7%, а сторонниками внеблокового статуса Украины оставались 21-28%. Однако в последнем опросе в августе 2019 года этот процент заметно вырос - до 36%. Вступление в НАТО сейчас поддержали 41% украинцев», - говорится в результатах опроса.

На брифинге эксперт Киевского международного института социологии Светлана Хутка отметила, что в основном положительно относятся к этой перспективе в западном регионе. Так, в августе 2019 года 66% жителей этого региона высказались за вступление в НАТО и 17% - за внеблоковый статус, а в центральном - соответственно, 52,5% и 26%.

По словам эксперта, негативное отношение преобладает в южном и восточном регионах. В южном регионе за вступление в НАТО выступает только 15%, 13% - за военный союз с Россией, а большинство - 64% за внеблоковый статус, а в восточном регионе - за вступление в НАТО - 24%, 11% - за военный союз с Россией, большинство - 42% - за внеблоковый статус.

Хутка подчеркнула, что, несмотря на то, что показатели поддержки вступления Украины в НАТО «заметно меньше, но необходимо обязательно обращать внимание на их динамику, поэтому именно за счет увеличения сторонников такой интеграции, западно ориентированной на юге и на востоке Украины, произошел общий рост такой приверженности в Украине в целом. При этом она отметила, что на повышение такой поддержки повлияла и война, инициированная со стороны России.

«Именно те регионы, которые ближе были территориально к зоне конфликта, то именно там произошел всплеск соответствующей поддержки присоединения к НАТО, что, в принципе, является весьма интересным феноменом, поскольку довольно много прибавляет в понимание факторов изменений ориентаций геополитических в Украине на уровне международной дискуссии», - подчеркнула эксперт.

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Она отметила, что очень часто, особенно в западной аналитической прессе, распространяется мнение, что якобы активные шаги НАТО в сторону расширения своих границ в пределах Восточной Европы и вызвали определенную конфликтную ситуацию с Россией. Как считает Хутка, на самом деле ситуация противоположная – приверженность к НАТО в Украине является исключительно ответом на агрессию России.

Научный директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Алексей Гарань отметил, что до 2014 года на востоке и юге Украины преобладал вариант «военного союза с Россией и странами СНГ».

«А сейчас это все обвалилось. Эта опция практически исчезла, и люди из этой категории перешли в категорию внеблоковости», - сказал он и добавил, что «также обвалилась опция вступления в Таможенный союз с Россией, Беларусью, Казахстаном, так как это сейчас называется, Евразийский экономический союз. Если в 2014 году доля сторонников этой опции составляла более 30%, то сейчас это не более 10%».

По возрастным распределениям существует прямая зависимость: больше всего поддерживают членство Украины в НАТО как гарантию безопасности молодые: 54% в возрастной группе 18-29 лет, а за внеблоковый статус выступают значительно меньше - 22%. В то же время отдают предпочтение внеблоковому статусу только украинцы старше 60 лет: 31% выступают за членство Украины в НАТО, а 40% - за внеблоковый статус.

Опрос проводился в 103 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. В целом было опрошено 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население Украины (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.