Суд избрал прокурору Краматорска арест с правом залога более трех миллионов гривень

Краматорский городской суд Донецкой области избрал прокурору Краматорска, его заместителю, а также начальнику одного из подразделений Краматорского ГО УМВД Украины в Донецкой области меру пресечения - содержание под стражей, с одновременным определением залога: работнику милиции в сумме 360 тыс. грн, а работникам прокуратуры - по 3 млн 45 тыс. грн.

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, мера пресечения избрана по ходатайству следователя, согласованному с прокурором.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в результате проведенных Генпрокуратурой совместно с СБУ мероприятий был задержан прокурор Краматорска, его заместитель и начальник по борьбе с экономическими преступлениями краматорской милиции. После задержания указанных правоохранителей были проведены обыски по месту их жительства и работы.

«Во время этих следственных действий изъяты денежные средства, в том числе предметы взяток, а именно - 110 тыс. долларов и 2 млн 750 тыс. грн. Кроме того, изъяты документы и записи, которые безусловно свидетельствуют о систематическом, ежемесячном получении взяток от предпринимателей, которые занимались как легальным, так и нелегальным бизнесом», - сообщили в пресс-службе ГПУ. Досудебное расследование осуществляют работники Главной военной прокуратуры.

6 апреля пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Facebook сообщил о том, что «наручники на прокурора города надели прямо во время церемонии представления нового прокурора Донецкой области. Операция прошла в рамках борьбы с коррупцией в зоне АТО».